Prime Videoによるドラマ版『トゥームレイダー』の撮影が始まり、ソフィー・ターナー扮する主人公ララ・クロフトのファーストルックが公開された。人気ゲームを原作とする本作だが、ファンからも好評のようだ。【写真】アンジェリーナ・ジョリーが演じたララ・クロフト現地時間1月15日、Prime Videoは公式インスタグラムで「お宝を出せ。ララが行く…＃トゥームレイダー ＃衣装テスト」と投稿し、ソフィー扮するララ・クロフト