写真から人の衣服を「脱がせる」有料ツールは、何年も前からインターネットの一角で利用されてきた。だが、イーロン・マスク率いるXは、誰でもAIで他人の写真を加工できる無料のサービスを提供し、その結果を公開の場に晒している。