昭和天皇の在位60年を記念したニセの銀貨を使ったとして中国籍の男らが逮捕された事件で、男らが複数の偽名を使って犯行に及んでいたことがわかりました。【写真を見る】複数の偽名使い換金…数時間のうちに都内の信用金庫5店舗で百数十枚を換金か偽造通貨行使容疑で中国籍の男ら逮捕ニセ銀貨幣事件警視庁この事件は、去年5月から6月にかけ、昭和天皇の在位60年を記念したニセの銀貨を使ったとして、きのうまでに中国籍の会