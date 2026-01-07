アイドルグループ「Pretty Chuu（プリチュー）」のプロデューサーでフォロワー100万人超の人気TikToker・ゆりにゃさんが、2026年1月6日にインスタグラムで、特定のPretty Chuuファンによる「害悪行為」があったとして、「私の大切なファンを複数人傷つけた行為は、絶対に許しません」とする声明を発表した。今後「現場の空気を乱す行為」を確認した場合「厳正に対処」ゆりにゃさんは、特定ファンからの被害を訴えるプリチューファ