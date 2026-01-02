豆乳で仕上げる、やさしい味わいの白スンドゥブ。 まろやかな口当たりながら、豚肉とあさりのうまみでコクはしっかり。仕上げにたらしたラー油が味を引き締め、ぐっとご飯が欲しくなります。合間にキムチで辛みをプラスすれば、ますます箸が止まりません！『白スンドゥブ』のレシピ材料（2〜3人分）豚バラ薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……300g あさり（殻つき・砂出ししたもの）……200g 白菜……1/4株（約500g） にら……1/2束（約