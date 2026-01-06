札幌・東警察署は2026年1月5日、東区にある会社が、同社の社長になりすました人物に現金8000万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、1月5日、東区にある会社の社員のスマートフォンのSNSアプリに、この会社の社長になりすましたアカウントから連絡があり、社員が参加するグループを作ることや会社の口座残高を教えるように指示があったということです。指示を受けた社員がSNSア