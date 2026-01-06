２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが年末年始を過ごした場所を紹介した。６日にインスタグラムを更新し、「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と報告。「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」と伝えた。また「絶景をこの目で見られて、生きていてよかったなーと感動する毎日」と