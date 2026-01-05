「頑張れー」の温かい声援と万雷の拍手。とてもあのスキャンダルを起こした人とは思えない華やかな出陣式だった。1月5日、前橋市長選が公示日を迎え、小川晶前前橋市長が市内の選挙事務所で第一声を上げた。大逆風が吹いていると思いきや、なぜか優勢が伝えられている小川氏。事実上の一騎打ちとなる自民党が支援する候補相手に「ダブルスコアで勝つ」とまで言われているのだ。＊＊＊【写真を見る】まるでアイドル。男性支持者た