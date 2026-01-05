元TOKIOの山口達也氏（53）が5日、X（旧ツイッター）を更新。自身の年収に関するネット上の臆測に言及した。山口氏は、動物園らしき場所でカピバラと一緒に撮した写真をアップ。カピバラとの“会話”という体裁で「おまえ、年収7000万らしいな」と自身の年収について切り出した。山口氏は「一体どんな計算で出した数字だよ」とツッコミを入れるも、カピバラから「ネットが言ってんだから間違いないだろ」との指摘を受けると、あき