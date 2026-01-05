「現代車グループが未来にもグローバル一流企業として定着する確実な道は、人工知能（AI）を外部から借りた技術でなく組織内部の生命力として受け止めて内在化することだけだ」。鄭義宣（チョン・ウィソン）現代車グループ会長は5日に開かれたグループ新年会でAI内在化を強調し、「我々に残された時間は多くない」と強調した。この日の新年会は、事前録画映像で鄭会長、張在勲（チャン・ジェフン）副会長ら主な経営陣が参加した座