日本ハムが２軍本拠地を千葉県鎌ケ谷市から北海道内に移転する予定の２０３０年以降に、３軍制の導入を検討する。新庄剛志監督（５３）も昨年１１月のファンフェスティバル後に、将来的な設立を希望していた。現在は移転先候補の５市が誘致活動を展開中。３軍構想について、球団幹部は「（２軍が）北海道に来てから」と見通しを示し「ファームの規模によるのでは」と、正式決定した移転先の環境次第とした。ＮＰＢではソフト