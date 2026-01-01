見た目は“コブラ” 中身は軽スポーツの異色モデル旧車ファンの憧れである「コブラ」を彷彿とさせるスタイルを持つレプリカモデル「ベビーコブラ」が中古車市場に登場しました。軽自動車をベースとしながら、本格的なスポーツカーの雰囲気をまとった一台として話題を呼んでいます。【画像】超カッコいい！ これが旧車デザインの「“軽”スポーツカー」です！（44枚）1960年代に誕生したオリジナルのコブラは、アメリカを代表