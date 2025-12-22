世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 2025年11月に発表・発売された5Gスマートフォンは14機種。内訳はファーウェイが7機種、OPPOが2機種、HONORが2機種、vivoが2機種、その他が1機種。なお、10月末発売の2モデルを含む。 ファーウェイが1年ぶりにフラッグシップモデル「Mat