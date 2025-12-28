¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£Æ»Ã¼¤Î¥«¥é¥¹¤ä¥¹¥º¥á¡¢Ä³¡¹¤ä¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡¢´¶¼õÀ­Ë­¤«¤Ê3ºÐ¤ÎÌ¼¡£¤½¤ó¤ÊÌ¼¤¬¼«Âð¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¡£Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¬¡¢ÆÍÁ³°î¤ì½Ð¤¹´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤­¤ì¤º¤ËÂç¹æµã¡ª ¹²¤Æ¤ÆÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ã¿è¤¹¤®¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¨¡¨¡¡£¿Æ¤Î»ä¤â¶Ã¤­¤È¶¦¤Ë´¶Æ°¤·¤¿Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¡¢»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹