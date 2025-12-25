5年前、高級外車のポルシェを時速最大268キロほどで運転し、乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させた罪に問われた男の裁判で、男は、時速268キロで走行したかどうかについて「感覚はありませんでした」と答えました。彦田嘉之被告は2020年、首都高速で隣を走っていたトラックの走行を妨げる目的で、制御が困難な速度である時速最大268キロほどでポルシェを運転して乗用車に追突し、夫婦を死亡させた危険運転致死の罪に問われています