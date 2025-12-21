インドで児童・青少年がヒト免疫不全ウイルス（HIV）に感染した血液を輸血されHIV陽性と判定される事例が相次いでいる。これを受け当局は関連調査と医療陣の懲戒に出た。英BBCとインドメディアなどによると、最近インド中部マディヤプラデシュ州政府は3〜15歳の5人がHIVに感染した事件と関連して委員会を構成し調査中だ。彼らはマディヤプラデシュ州サトナ地域出身でいずれも遺伝病である地中海貧血を患っている。地中海貧血の患者