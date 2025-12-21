ゴディバが提案する“日常の贅沢”が、さらに進化した新スタイルショップとして2025年冬に登場します。気分やシーンに合わせて自由に選び、組み合わせ、カスタマイズできる新しいショッピング体験は、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり。明るく親しみやすい空間で、自分らしいゴディバの楽しみ方を見つけられるのが魅力です。選ぶ時間そのものがときめきに変わる、新しいゴディバ体験に注目です♪ 選ぶ楽しさ広がるジョ