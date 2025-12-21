ゴディバが新スタイルでオープン♡日常の贅沢を叶える最新ショップ体験

ゴディバが提案する“日常の贅沢”が、さらに進化した新スタイルショップとして2025年冬に登場します。気分やシーンに合わせて自由に選び、組み合わせ、カスタマイズできる新しいショッピング体験は、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったり。明るく親しみやすい空間で、自分らしいゴディバの楽しみ方を見つけられるのが魅力です。選ぶ時間そのものがときめきに変わる、新しいゴディバ体験に注目です♪

選ぶ楽しさ広がるジョイフルミックス

新店舗の象徴となる「ジョイフルミックス」は、量り売りで自由に選べる新感覚プログラム。価格は1gあたり17円。

ハート形チョコレートは全10種類で、「ジョイフルミックスミルクヘーゼルナッツ」「ミルク」「ダーク」「ミルクソルテッドキャラメル」「ホワイトあまおう苺」「バニラ香るホワイトチョコレート」「ホワイト宇治抹茶」「ホワイト安納芋スイートポテト」「ティラミスフレーバー」「カフェラテ」を展開。

「ジョイフルミックスミルクベア」はデザイン違い4種類。

プティガトー ショコラ

プティガトー ヘーゼルナッツ

プティガトー ストロベリー

プティガトー 抹茶

焼き菓子はフィンガーケーキ風の「プティガトー」4種。「ショコラ」「ヘーゼルナッツ」に加え、「ストロベリー」「抹茶」は2026年1月発売予定です。自宅用袋とギフトボックスも用意されています。

ラ・メゾン・デュ・ショコラで迎える新年♡Bonne Année2026限定セレクション

カスタマイズで楽しむスイーツ

「カスタマイズショコリキサー＆ソフトクリーム」では、スマートフォンや店内端末から簡単にオーダー可能。

ショコリキサーはレギュラー750円/270ml、ラージ880円/350ml。※カカオ99％ダークチョコレートエルサルバドルはレギュラー850円、ラージ939円。

ソフトクリームはワッフルコーン/カップ650円。

トッピングは最大5種まで選択でき、「ユニコーンチョコ」「ジョイフルミックスハート形チョコレート」各120円、「ブラックココアビスケット」「ジュエリーシュガー」「はじけるチョコ」「チョコレートソース」各60円。

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

ギフトに映えるプティフール

カジュアルギフトに最適な「プティフール」シリーズも登場。

「ディアマンクッキープラリネ」「ディアマンクッキーダークチョコレート」「ディアマンクッキーホワイトチョコレート」、「キューブクッキーストロベリー」「キューブクッキーレモン」「キューブクッキー抹茶」は各756円。

「ナッツショコラアーモンド」「ヘーゼルナッツ」「ペカンナッツ」「マカダミアナッツ」は各864円。全国の一部ゴディバショップおよび新スタイル店舗で展開されます。

自分らしい贅沢が見つかる場所

選ぶ・組み合わせる・カスタマイズするという体験そのものが楽しい、新スタイルのゴディバショップ。気軽さの中に、確かな品質とときめきを感じられるのが魅力です。

ギフト選びはもちろん、日常のご褒美やシェアスイーツにもぴったり。これからのゴディバは、もっとパーソナルで、もっと自由に楽しめる存在へ。

新しい一歩を踏み出したゴディバの世界を、ぜひ体感してみてください♡