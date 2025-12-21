史上最多の1万1521組が参加21日（日）15時から22時10分まで『M-1グランプリ2025』（ABC制作・テレビ朝日系）が7時間超にわたって生放送される。史上最多の1万1521組がエントリーした今年のファイナリストは、真空ジェシカ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、めぞん、ドンデコルテ、エバース、たくろう、ヤーレンズ、ママタルトで敗者復活組を合わせた10組が第21代王者を目指して競い合う。「ファーストラウンドは7人の審査員が100点満