現役ドラフトで中日から移籍したDeNAの浜将乃介外野手（25）が、横浜市内の球団事務所で入団会見を行った。背番号は67。1メートル81、83キロの恵まれた体格で高い身体能力が売り物で「（中日では）チャンスをもらえなかったので、一からアピールしてチャンスをもらいたい。肩と守備には自信がある」と言葉に力を込めた。横浜スタジアムでは今年5月にプロ初安打初打点をマーク。「ベイスターズファンは応援が凄く、球場の雰囲気