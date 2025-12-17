超コンパクトな2人乗りEVスマートは、『フォーツー』の後継車となる新型EV『#2』のプロトタイプを初公開した。発売は来年後半を予定している。【画像】フォーツー後継がついに登場！ スマートの都市型EV【新型#2プロトタイプとフォーツーを詳しく見る】全21枚2人乗りの小型車で、スマートブランドの新たなエントリーモデルとなり、クロスオーバーの『#1』と『#3』、SUVの『#5』、セダンの『#6』に次ぐ5番目のモデルに数えられる