バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた“冬のバイクあるある”的な思い出をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。⇒✅【みんなの「冬のバイクあるある」】を無料でイッキ読み!「冬の朝にキックスターター式バイクのエンジンがかからず、何十回もキックペダルを踏んで汗まみれになった…」(男性／63歳)今のバイクは冬でもエンジン始動が簡単です