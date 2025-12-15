チアゴ・シウヴァ、今冬にフルミネンセを退団か 欧州へ復帰する可能性SOCCER KING

チアゴ・シウヴァ、今冬にフルミネンセを退団か 欧州へ復帰する可能性

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ブラジル代表のチアゴ・シウヴァが、欧州へ復帰する可能性があるという
  • イタリアメディアによると、フリーの状態で移籍先を模索するとのこと
  • 第一の選択肢は、欧州復帰だと伝えられた
記事を読む

おすすめ記事

  • ルイ・パトリシオが現役引退…EURO2016制覇の“立役者”にC・ロナウドも感謝「本当にありがとう」
    ルイ・パトリシオが現役引退…EURO2016制覇の“立役者”にC・ロナウドも感謝「本当にありがとう」 2025年12月12日 12時47分
  • 徳島戦で決勝ゴールを挙げたカルリーニョス・ジュニオ photo/Getty Images
    千葉を悲願のJ1復帰へ導いた“不敗神話”　カルリーニョス・ジュニオがゴールを決めればジェフは負けない 2025年12月14日 12時10分
  • ノッティンガム・フォレストのムリーロ photo/Getty Images
    ノッティンガム・フォレストDFを巡って争奪戦　チェルシーに続きレアル・マドリードも関心。移籍金は114億円以上に 2025年12月11日 18時40分
  • トーク中に片足立ちを披露し、体幹の強さを見せつけたホベルト・サトシ・ソウザ
    【ＲＩＺＩＮ】ホベルト・サトシ・ソウザ　野村駿太をＫＯ予告「絶対、みんなビックリするから」 2025年12月13日 19時50分
  • スポニチ
    43歳ドネア　正規王者の堤聖也戦に「ワクワクしている」…レイチェル夫人が挙げた試合の鍵とは？ 2025年12月15日 14時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
    2. 2. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
    3. 3. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表　夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
    4. 4. 「警察密着24時」が消えたワケ
    5. 5. レーダー問題 中国側が再反論
    6. 6. NHK紅白の白組「最後の1枠」
    7. 7. ルンバの「iRobot」が破産申請
    8. 8. シュトーレン転売「購入やめて」
    9. 9. スシロー大量注文 歌い手が波紋
    10. 10. はんにゃ.川島 転職で月240万円
    1. 11. 2人死亡のサウナ店 利用者語る
    2. 12. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
    3. 13. 永野芽郁 活休中の行動で火に油?
    4. 14. 凌輝の店 2日目は「拍子抜け」?
    5. 15. レーダー問題 中国が謝らない訳
    6. 16. ADHDだった…気づくのが遅い原因
    7. 17. 血糖値スパイクを防ぐ水の飲み方
    8. 18. Gmailの仕様変更でPOP受信が終了　自分は対象？POP利用チェック
    9. 19. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
    10. 20. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
    1. 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
    2. 2. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
    3. 3. レーダー問題 中国側が再反論
    4. 4. シュトーレン転売「購入やめて」
    5. 5. 2人死亡のサウナ店 利用者語る
    6. 6. レーダー問題 中国が謝らない訳
    7. 7. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
    8. 8. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
    9. 9. 博多駅で男性刺傷 男は自ら出頭
    10. 10. 伊東市は死んでいた 市民の本音
    1. 11. キムチ容器に虫混入「外にいた」
    2. 12. 21日から「10年に1度の高温」か
    3. 13. 福岡2人刺傷 男はHKTイベ常連か
    4. 14. 住宅火災「叫び声聞こえる」
    5. 15. 元公務員 理想の老後とギャップ
    6. 16. イタリアで逃亡犯を逮捕　広場でキリスト降誕の等身大人物像になりすます
    7. 17. 部外者宅にロケット花火を投げ込み…別の部外者を殴るなどした20歳の男性自衛官を停職50日の懲戒処分　新潟・新発田駐屯地
    8. 18. 骨と皮だけの遺体 警察絶句した
    9. 19. 博多で女性刺される 意識あり
    10. 20. 気温上昇 10月並みの暖かさに?
    1. 1. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
    2. 2. 前橋前市長 出直し立候補の意向
    3. 3. 給食無償化 自維公3党が合意へ
    4. 4. テレ朝転落死巡る「法的リスク」
    5. 5. 中国が元統幕長に制裁で官房長官「遺憾」
    6. 6. 小川晶前市長 出直し立候補へ
    7. 7. 意外と身近「化学物質」のハナシ
    8. 8. 「非常に珍しい」雅子さまに驚き
    9. 9. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
    10. 10. NHKは「部分民営化」すべきか
    1. 11. 維新代表、首相と16日に会談　定数減で、野党重ねて批判
    2. 12. 外苑火災 忘年会自粛に違和感
    3. 13. 玉川氏に「クビが妥当」怒りの声
    4. 14. ストーカー男の予備軍 10の特徴
    5. 15. 投票日だけ本気だす報道に違和感
    6. 16. Cook4meで叶える健康的な食卓
    7. 17. 学歴詐称疑惑? 最年少市長が説明
    8. 18. 車434台盗んだか 越人の男追送検
    9. 19. 中国軍機レーダー照射問題、小泉防衛相「訓練の事前通報ない」「冷静かつ毅然と対応する」
    10. 20. 集団万引き 日本でも処罰される?
    1. 1. 韓の扇風機おばさん 死因は不明
    2. 2. 米映画監督の遺体を発見 殺人か
    3. 3. 中国外務省 自衛隊元幹部へ制裁
    4. 4. ロブ・ライナー監督宅で男女死亡
    5. 5. 台湾「非難」を「懸念」に修正
    6. 6. ミャンマー 中国人施設を摘発か
    7. 7. シドニーで銃撃テロ 犯人は親子
    8. 8. ゼレンスキー氏への信頼度が上昇
    9. 9. 「差別」でクラウンはく奪された
    10. 10. パリ・ルーブル美術館の職員がストライキ　終日閉館
    1. 11. 台湾 兵役前の身体検査が物議
    2. 12. 米NY PM2.5の恩恵で大気汚染改善
    3. 13. 中国、元統幕長の台湾顧問就任に断固反対
    4. 14. 英国「美食の砂漠」になった訳
    5. 15. チョコレートにアンチエイジング効果の可能性　英研究チーム「血中テオブロミン濃度」と加齢の関連示す
    6. 16. 中国富豪 米代理母利用で子宝
    7. 17. 中国・大連空港で旅客のお守りから放射線　自然状態の1600倍
    8. 18. 新華社 香港3社の罪に判決
    9. 19. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
    10. 20. 米ブラウン大銃撃の容疑者を拘束
    1. 1. 「警察密着24時」が消えたワケ
    2. 2. 2025年「売れたもの」ランキング
    3. 3. 50代が知るべき年金増やす裏ワザ
    4. 4. 台湾で入場制限 日本チェーン店
    5. 5. マイナ保険証ない 不利益あるか
    6. 6. 串カツ田中支える「意外な太客」
    7. 7. イクラ価格高騰 店長が悲鳴の訳
    8. 8. 日本企業が「脱中国」依存弱める
    9. 9. 「正直言ってラブホ」衝撃の物件
    10. 10. 冬のボーナス 50代の使い道は
    1. 11. 喫煙所回帰?禁煙化が招いた弊害
    2. 12. 「日本の年金は太っ腹すぎ」警鐘
    3. 13. 生活費ではない「車」は贈与か
    4. 14. 読売が公表する日本株の株価
    5. 15. 生活費援助 税務上の扱いに条件
    6. 16. 高市首相が言う「強い経済」とは
    7. 17. 2日間で「5万食以上」を販売する人気の「年越しそば」　事前予約で10％オフに【資さんうどん】
    8. 18. 日本一の安売り店が大ビンチに
    9. 19. 税務調査 確率は「142人に1人」
    10. 20. 銀行振込は贈与税リスク?
    1. 1. ルンバの「iRobot」が破産申請
    2. 2. 米Apple 新たなAIクラスター機能
    3. 3. 宅配員が語るフードデリバリー
    4. 4. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    5. 5. 52％の親が子供の受験を食事で応援すると回答、 マルハニチロ、「受験と食事に関する調査2016」を公表
    6. 6. 個人でも可能な電子出版　誰でもできる電子出版　第六十二回
    7. 7. “乗り鉄”副編が行く台湾鉄道事情――自強号と台湾高速鉄道に乗る（後編）
    8. 8. 片手操作も余裕の5.3インチサイズなコンパクトスマホ「Mode1 Pocket」を開封して外観や同梱物、基本機能などを紹介【レビュー】
    9. 9. Synology「DS216se」レビュー第2回：NASにハードディスクを取り付けてみよう
    10. 10. 須藤元気さんも応援！ウェアラブル活動量計「ムーヴバンド3 with LACOSTE」発表会【今週のまとめ】
    1. 11. これ実質タダじゃない？ 自宅でグミ作り放題の時代がやってきた
    2. 12. 玄人志向、Raspberry Pi 2を使った自作IoTキットを発売
    3. 13. 「夏休み」今年の平均取得日数は3.9日間で理想の約半分。マクロミル調べ
    4. 14. 有償版Evernoteを使い続ける？　Synologyの「Note Station」という選択肢はアリか？
    5. 15. スマホで排水口の点検ができるmicroUSB接続マイクロスコープが登場【今週のまとめ】
    6. 16. 世界最大級IT関連見本市「CeBIT2017」に「ジャパン・パビリオン」を出展
    7. 17. ツムツムに期間限定でSWが登場
    8. 18. VAIO、新「VAIO Z」、「VAIO S13」「VAIO S15」の3モデルを発表
    9. 19. 懐かしいゲームで遊べるレトロゲームエリア。ドラクエ風／MOTHER風のボードをバックに記念撮影も
    10. 20. Panzer vor!!VRラジコン戦車バトルで戦車道、体験です！
    1. 1. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
    2. 2. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
    3. 3. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
    4. 4. フジサンケイレディス完全消滅へ
    5. 5. 巨人が優勝できなかった訳 指摘
    6. 6. 大谷 吐き出されたガムを2度見
    7. 7. シウヴァ 欧州へ復帰する可能性
    8. 8. 【楽天】「楽天ポイントで生計を立てていきたい」現役ドラフトで移籍の佐藤直樹が入団会見で珍宣言
    9. 9. G1 武豊騎乗の「伝説的な馬」
    10. 10. 冨安 アヤックス加入で合意か
    1. 11. 八村塁 先発を外れる可能性も
    2. 12. Jリーグ 17年ぶり「DAZNカップ」
    3. 13. 冨安健洋 蘭強豪でリスタート?
    4. 14. 阿部監督に「昭和のスポ根」批判
    5. 15. 2歳マイル王者 G1で脅威の成績
    6. 16. 箱根駅伝 関東学生チームの選考
    7. 17. 張本智和が悲願のシングル初制覇
    8. 18. バルサGKに注目集まる「1番手」
    9. 19. BreakingDown 瓜田純士と因縁戦
    10. 20. 大谷に被弾→戦力外右腕 日本に?
    1. 1. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表　夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
    2. 2. NHK紅白の白組「最後の1枠」
    3. 3. スシロー大量注文 歌い手が波紋
    4. 4. はんにゃ.川島 転職で月240万円
    5. 5. 永野芽郁 活休中の行動で火に油?
    6. 6. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
    7. 7. 凌輝の店 2日目は「拍子抜け」?
    8. 8. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
    9. 9. 「べらぼう」視聴率ワースト2位
    10. 10. 緊急搬送…宮内タカユキの現状
    1. 11. 山P「修二と彰」の関係性を告白
    2. 12. コミコン ジョニデ遅延を対応へ
    3. 13. 石原さとみ別格 夫は超エリート
    4. 14. 田久保氏 市会議員入りの可能性?
    5. 15. エルフ荒川 THE W振り返り本音
    6. 16. 優しく言い過ぎた 粗品が反省
    7. 17. 結婚3年目の古畑星夏 離婚発表
    8. 18. 「レゼダンス」SNSトレンド席巻
    9. 19. 「ドクターX」劇場版放送が幻に?
    10. 20. マツコ「死に近づいてきた」
    1. 1. ダイソー座布団「1100円は安い」
    2. 2. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
    3. 3. DAISOより100円安い セリア凄い
    4. 4. 賞与ゼロ 47歳で本当に転職
    5. 5. ワークマンの優秀アウター厳選
    6. 6. 40・50代におすすめしたいカラー
    7. 7. 40代 似合う服と似合わない服
    8. 8. 3年前に移転 少しリッチなランチ
    9. 9. 「大丈夫って聞く夫は何もしてくれない！」二人目妊娠でつわり最高潮…夫はいつも通り飲み会!?
    10. 10. 出番待ちの重たい冬アウター
    1. 11. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
    2. 12. 女性が出てこない トイレで何が
    3. 13. 2巻で夫一面あらわ 横山氏漫画
    4. 14. 黒髪ボブアレンジならいつもの髪型より100倍可愛くなれる♡
    5. 15. 火使わない 味噌マヨチーズ焼き
    6. 16. SWATi限定ギフトBOX♡バスパールとヘアアクセで叶えるご褒美時間
    7. 17. 「先生たちも来たの？」手術後に外で声をかけてきた見知らぬ女性は同僚だった!?
    8. 18. 「1枚でも重ね着でも◎」「買い足した！」【ユニクロ】40・50代も狙いたい♡「優秀アイテム」
    9. 19. 毎日、ちょこっとダイエット　Vol.013ベルトを締めるだけダイエット
    10. 20. 【醜い】はなんて読む？意外とわからない人が多い…！？