国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル2nd Stageが12月14日に行われ、桑田憲汰が史上初となる3連覇を達成した。【映像】桑田憲汰、史上初の3連覇達成の瞬間1989年から行われ36回目の大会で、初の偉業が成し遂げられた。2nd StageのB卓ではトップと僅差の2位で勝ち上がった桑田。ファイナルでは東場で近藤誠一にリードを許しつつ、十分に逆転可能な差で南場に突入した。すると南1局、リーチ・ツモ