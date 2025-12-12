年末年始の休暇を利用して、旅行を計画している人も多いのではないでしょうか。家族や友人との時間を過ごす一方で、気になるのが「旅費にいくらかかるのか」です。近年は物価や燃料費の上昇を背景に、旅行費用も上昇傾向にあります。 本記事では、年末年始旅行の平均費用とその内訳を分析し、家計の視点から賢いお金の使い方を考えます。 年末年始旅行の平均費用はいくら？ 株式会社JTB（東京都品川区）が公表した「