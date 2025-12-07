◇サンリオベースボールアカデミーinジャイアンツタウンスタジアム（6日、ジャイアンツタウンスタジアム）都内近郊、22の野球チームから431人の児童が参加した今回の野球教室。キャッチボールの指導から、守備・走塁・打撃練習の時間が設けられ、コーチを務めた高橋由伸さんや中田翔さんら元プロ野球選手が見本を見せた時には子どもたちは身を乗り出すようにして、ボールの行方を追い、その説明に聞き入っていました。高橋さんは「