プロ野球・楽天の安田悠馬選手は29日、登録名の変更を発表。今季までの「安田悠馬」から「YG安田」への変更となります。この発表を受けてチーム内外の選手らも反応。楽天・黒川史陽選手は自身のSNSに記事を引用し「？！」と添えます。さらに来季からロッテでプレーすることになった元楽天の山粼剛選手も、安田選手の写真に添えて「どこからGきたん？」と疑問の声。ソフトバンク・谷川原健太選手も「YG安田はちょけすぎ」とツ