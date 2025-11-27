【北京＝吉永亜希子】香港北部大埔区の高層マンション群で発生した火災から一夜明けた２７日も、現場では懸命な消火や救助活動が続いた。火災の拡大を巡っては、竹製の足場使用が批判にさらされている。香港紙・星島日報（電子版）によると、香港当局幹部は２７日、業者に金属製の足場使用を徹底させるため、官民で対策を協議していたことを明らかにした。竹製の足場の技術は清朝時代に中国南部・広東省から香港に伝わったと