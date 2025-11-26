「今日なんか、雰囲気違くない？」そんなひと言をもらったことがあるなら、それは“恋愛運が上向き始めているサイン”かも。恋が動き出す女性には、本人でさえ気づかない小さな変化が表れるものです。そこで今回は、男性が放っておけなくなる“恋愛運上昇の兆し”を解説します。表情が柔らかくなって“話しかけやすい空気”に恋愛運が上がり始めると、まず表情が変わります。目元や口元が自然とゆるみ、微笑んでいるような柔らかい