「さっき出会い頭で女の子がぶーに『キモ！』と叫んだ。すぐお母さんが口をふさいで『すみません』と言って去っていったけど、驚いて何も言い返せず、とっさに『ぶーちゃん、かわいいね』とデカい声で言いながらモチモチ撫で回した。悲しいな。私があなたに『キモ！』と言ったなら、隣のお母さんもきっと悲しむよ」【動画】もちもちなでなで…きゅるん瞳が反則級にかわいいぶーちゃん散歩中の出来事を綴ったこの投稿が、大きな反響