日常生活において欠かせない日用品や消耗品。災害時や非常時などにも備えて、多めにストックしているという人も多いのではないでしょうか。SNS上でも、予備がなくて困らないように「常に切らさない物」としてさまざまな品が挙げられています。【画像】「えっ…意外かも……！」→みんながやってる「常に切らさないようにストックしているモノ」がコレです！「シャンプーは困るけど、リンスは……」必ずストックしている物とし