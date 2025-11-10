筋肉や臓器などを作るのに欠かせない栄養素の一つが「タンパク質」です。食品メーカーがタンパク質を多く含む商品を販売したり、飲食店が高タンパクを売りにしたメニューを提供したりしており、こうした食べ物を積極的に摂取する人は多いと思います。【要注意】「えっ…！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（10枚）肉や魚などに含まれているタンパク質を多く摂取した場合、血糖値が上がる可能性はあるのでし