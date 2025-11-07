パッと見で答えられたら上級者？「大和証券Mリーグ2025-26」、11月6日の第1試合に出場した赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、東4局にレアな多面張でのリーチを打ち、ファンをざわつかせた。【映像】これって何待ち？複雑な多面張の答え麻雀では待ち牌が1つの単騎待ち、2つの両面待ちなどから始まり、受けの形が複合することで、様々な多面張が発生する。特に同一牌が3枚、4枚あるところに面子が絡むと、3枚のうち2枚を