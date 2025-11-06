前田健太投手【ニューヨーク共同】米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナーで今季を終えた前田健太投手が5日、自身のインスタグラムで来季は日本のプロ野球でプレーする意向を改めて示した。「来季から日本でキャリアを続ける。2016年から25年まで米国で野球をしたことは夢の実現で、忘れられない瞬間でいっぱいだった」と英語でつづった。今季はタイガースで中継ぎとして7試合に登板したが振るわず、5月に事実上の戦力外となっ