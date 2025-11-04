スーパーでおいしいレモンを選ぶコツについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これがおいしいレモンの選び方です！JA全農は「寒い季節こそ、料理やドリンクに爽やかさを添えてくれるレモン！ 実は11月から旬を迎える果物なんです」と投稿。「香り高く、果汁たっぷりのレモンはお料理の味を引き立てるだけでなく、美容や健