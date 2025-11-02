2025年10月28日、奈良地裁で山上徹也被告の初公判が行われ、多くの傍聴希望者が集まった。安倍晋三元首相を殺害した被告の母が旧統一教会の信者であったことから、教団の被害者らの姿もあった。東大阪市に住むAさんもその一人だ。前編記事『「山上ガールズ」や「安倍シンパのおじいさん」が殺到…！山上徹也被告初公判、“倍率22.7倍”傍聴券抽選に集まった人々の「それぞれの理由」』に続き、紹介する。母が霊感商法被害にあった