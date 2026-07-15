笑顔の小祝さくら(カメラ・中島　傑)スポーツ報知

小祝さくらが昨年クマ騒動の舞台に戻り、大会2連覇へ意欲を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 女子プロゴルフ明治安田レディスが宮城・仙台クラシックGCで開幕する
  • 前回覇者の小祝さくらが大会2連覇へ向け意気込みを語ったとのこと
  • 昨年は熊の目撃情報で無観客開催となり、小祝が逆転優勝を飾っていた
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