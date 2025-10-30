立憲民主党の蓮舫参院議員(57)が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日米首脳会談での高市早苗首相での振る舞いへの苦言と思われる投稿をした。蓮舫氏は具体名は出さず、「肩に腕を回されなくても。笑顔を振り向かなくても。飛び跳ねなくても。腕を組まなくても。冷静な会談はできたのではないかな、と見えます。とても残念です」と投稿。「『演出』ではなく『信頼』で成り立つ政治を求めていきたいと思っています」と