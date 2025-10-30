俳優の岡田准一（44）が29日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後9・30）に出演。嵐の二宮和也（42）から作品に「出たい」とお願いされて不満があったことを伝えた。ゲスト出演した岡田は二宮の肩に手を回しつつ、自身の作品に「出たいって自分から言いましたよね?」と確認。二宮は「何が?いや、そんなことないよ」とキッパリ否定。岡田は苦笑いしながら「いやいやいや。言いましたよね、電話して“あなたの作品に出たいんだ