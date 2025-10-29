＋から始まる番号からの電話をきっかけに、長井市の７０代の男性が現金５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあったことがわかりました。 警察によりますと今年の９月１２日、長井市の７０代の男性の携帯電話機に＋から始まる番号から電話がありました。 電話に出ると、電話会社の職員を名乗る男から「あなた名義で契約された携帯電話が悪いことに使われています」「今から言う電話番号に電話して対応してください」などと言わ