冬の便りが列島から続々と届く中、大荒れの空模様となったのが北海道です。28日午後1時前の旭川市では、大粒の雪が激しく降る様子が見られました。歩道に落ちたモミジにも雪が積もり、冬景色が広がりました。朝から雪が降り続いているのは、上川町の層雲峡。午後4時には、積雪が23cmに達しました。時折、吹雪のような状況となり、視界が悪くなる時間帯がありました。青森県を代表する豪雪地帯・酸ヶ湯へ向かう道。紅葉する木々に雪