会食の極意。条件は、ひとり12,000円以内で、食事のクオリティはもちろん、落ち着いた空間、立地すべてを満たす店。そんなわがままな条件を満たす、選りすぐりの５軒をピックアップした。１．まさに高級割烹の趣。転じて少量多皿の連打が抜群のインパクトを与える『荒木町 きんつぎ』＠荒木町カウンター＆個室のB１に対し、２Fは個室のみで３部屋。21時以降はアラカルト利用も可本物を知る大人だからこそ欣喜雀躍する、飲める料理