ワールドシリーズ第2戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。敵軍に恐怖を与える大エースを、MLB公式がホラー扱いする事態に発展した。初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力

◆もはやホラー…山本由伸が「呪怨」に Yoshinobu Yamamoto: causing nightmares for hitters all October 😱 pic.twitter.com/cwgmL0EL4B — MLB (@MLB) October 26, 2025