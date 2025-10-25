ananトレンド大賞2025、美と健康のトレンドをピックアップするウェルネス部門から、デリケートゾーンケアアイテムに注目！【デリケートゾーンケア】大手やドラッグストアも続々と参入し、百花繚乱！デリケートゾーンケア商品は数年前からあるけれど、販売は各ブランドのECサイトやコスメのセレクトショップなど限定的だった。けれども今年は、大手メーカーやドラッグストアのプライベートブランドからも新商品が登場。街の薬局など