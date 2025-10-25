Ãø½ñ¡ÖÉÃÂ®¤Ç1²¯±ß²Ô¤°¾ò·ï¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¶È²È¤ÎÍ¿ÂôÍã»á¡Ê42¡Ë¤¬25Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Èà½÷¤òÊç½¸¤·¤¿¡£Í¿Âô»á¤Ï4·î¤Ë³ÐÀÃºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ðÇò¡£ºÊ¤È¤Î¶¨µÄÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¿Âô»á¤¬¡Ö¡ÚÈà½÷¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡Ûº£Æü¤«¤éº§³è¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã´³ÈãÈ½¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¾ò·ï¤Ï20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼20Âå¤Ë¸ÂÄê¤¹