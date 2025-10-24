DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、発売60周年を迎えた日清シスコ（東京都台東区）の「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品「ココナッツサブレシュー」を11月1日から期間限定で発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが「ココナッツサブレシュー」の“つややか＆ザクザク”ビジュアルです！11月30日まで販売2年ぶりの再登場となる同コラボ商品は、