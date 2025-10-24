DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、発売60周年を迎えた日清シスコ（東京都台東区）の「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品「ココナッツサブレシュー」を11月1日から期間限定で発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが「ココナッツサブレシュー」の“つややか＆ザクザク”ビジュアルです！

11月30日まで販売

2年ぶりの再登場となる同コラボ商品は、ロングセラービスケット「ココナッツサブレ」をイメージしたシュークリーム。ココナッツシュー生地の表面にシロップをコーティングし、店内のオーブンで二度焼きすることで、つややかな見た目とザクザク食感が楽しめる一品です。生地の中に、ココナッツが香るカスタードクリームを詰め、「ココナッツサブレ」のおいしさをシュークリームで再現しています。

なお、「ココナッツサブレシュー」の入った対象セットを購入すると、先着で「ココナッツサブレmini（15グラム）」がプレゼントされます（なくなり次第終了）。

同社は「2年ぶりに再登場する世代を超えて愛される味わいを、この機会にぜひご賞味くださいませ」とコメントしています。

価格は290円（税込み）。11月30日まで、全国の同店（一部店舗除く）で販売されます。

ロングセラー菓子とのコラボ商品が“2年ぶりの復活”を果たすことを受け、SNSでは喜びの声が続出。「これはおいしそう！」「気になる」「一番最強コラボ」「こういうコラボ好き」「ガチ買わせてもらいます」などの声のほか、前回販売時に食べたという人からも「これビアードパパで一番おいしかった」「帰ってきてくれてうれしい！」「どハマりしてた」「これ前に出ておいしくてまた食べたかったの」「前回売り切れててショックだったやつ！今年は絶対食べる！」といった期待の声が多く上がるなど、盛り上がりを見せています。