2000年代を代表する伝説的漫画『NANA』と、東京発のファッションブランド「nana-nana」が夢のコラボレーションを実現！物語に登場するキャラクターや感情を、ミニマルかつアートなデザインに落とし込んだバッグコレクションが登場します。先行販売を行ったパリのポップアップでは完売アイテムも続出。日本国内では、2025年10月28日(火)より公式サイトで発売がスタートします。 強い感情を映すデザイン。