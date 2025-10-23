話題の『NANA』×「nana-nana」コラボ！感情を纏うアートコレクション

2000年代を代表する伝説的漫画『NANA』と、東京発のファッションブランド「nana-nana」が夢のコラボレーションを実現！物語に登場するキャラクターや感情を、ミニマルかつアートなデザインに落とし込んだバッグコレクションが登場します。先行販売を行ったパリのポップアップでは完売アイテムも続出。日本国内では、2025年10月28日(火)より公式サイトで発売がスタートします。

A5 PVC BAG (NANA x nana-nana)

A4 PVC BAG (NANA x nana-nana)

A5 TPU TOTE BAG (NANA x nana-nana)

今回のコラボレーションでは、作品『NANA』が描く“強さと儚さ”を「nana-nana」らしい独自の造形で表現。

ラインナップは「A5 PVC BAG（\11,000）」「A4 PVC BAG（\13,200）」「A5 TPU TOTE BAG（\8,800）」の3種で、どれもスタイリッシュなフォルムが特徴です。

A5サイズのトートは7色展開で、ピンクやブルーなどキャラクターを思わせる色合いも魅力。ファッションとしてはもちろん、作品への愛を日常に取り入れられるアイテムとなっています。

パリのポップアップで話題沸騰！世界が注目する「nana-nana」

2025年9月30日～10月5日にパリ・Galerie 20 Thorginyで開催された「NANA × nana-nana POP UP STORE」では、多くのファンが来場。

一部アイテムは販売期間中に完売するほどの人気ぶりを見せました。東京とロサンゼルスを拠点に活動する「nana-nana」は、アートや音楽、カルチャーを融合したインダストリアルなデザインが特徴。

サステナブル素材の採用にも積極的で、現代の女性たちが共感するブランドとして世界中で注目されています。

『NANA』が描く切なさや情熱を、「nana-nana」が現代的なフォルムで再解釈。特別なコラボバッグは、作品の感情をまとうような心地よさを感じさせます。

2025年10月28日(火)10:00～11月14日(金)23:59まで、nana-nana公式サイトで発売。

あなたの日常に少しだけ“あの頃の想い”を添えて、ファッションとしての『NANA』を楽しんでみてはいかがでしょうか。