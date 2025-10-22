東京都立病院機構は、きょう（22日）、府中市にある都立多摩総合医療センターでおよそ190件の個人情報の流出があったと発表しました。東京都立病院機構によりますと、おととい（20日）昼ごろ、差出人不明の郵便が機構あてに届き、「駅のトイレで病院の封筒に入ったUSBを拾い、個人情報が含まれていた」という旨の文書とともに、都立多摩総合医療センターの患者の個人情報のリストが同封されていたということです。また、同じころ、